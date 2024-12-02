ДБР: добровільне повернення на службу до 1 січня — шанс зберегти контракт і соцгарантії

Військовослужбовці, які до 1 січня 2025 року повернуться до своїх частин після самовільного залишення служби, будуть відновлені на посадах із повним відновленням соціальних гарантій.

Про це заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Сапьян зазначила, що у разі добровільного повернення до служби до зазначеної дати, командир частини протягом 72 годин після прибуття військового зобов’язаний:

продовжити дію його контракту,

поновити виплати грошового забезпечення,

забезпечити всі інші належні види забезпечення (продовольче, речове тощо).

Також таким військовим відновлюються всі пільги.

Командир частини має повідомити органи досудового розслідування та Військову службу правопорядку про продовження контракту. Це автоматично запускає процедуру закриття кримінального провадження, яке було розпочато проти військового.

Сапьян наголосила, що у разі неповернення до 1 січня 2025 року кримінальне провадження може завершитися вироком, що передбачає позбавлення волі терміном до 10 років за статті про самовільне залишення частини чи дезертирство.

“Військові частини готові прийняти своїх побратимів назад на службу”, — додала вона.