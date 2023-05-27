Данія відкрила інвестиційний фонд для України на 5 млрд гривень

26 травня у Копенгаген відбувся Український інвестиційний форум. У рамках форуму було оголошено про запуск соціальної програми датського інвестиційного фонду для України на загальну суму в 1 млрд датських крон, що становить приблизно $133 млн або 4,9 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

«Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка склала $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова – $212 млн. Уряд України високо цінує підтримку Данії, розраховує на поглиблення двосторонньої співпраці та подальше залучення датського бізнесу в проекти з відновлення України. Так, спеціальний інвестиційний фонд, створений для України, буде фінансувати проекти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів», – відзначила віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Оосновною співпрацею між Україною і Данією є налагодження взаємовигідних відносин, коли українські компанії не лише імпортують датські продукти, а й локалізують виробництво такої продукції в Україні.

Так, в рамках форуму було оголошено про затвердження фінансування для двох пілотних проектів у сфері сільського господарства та агропереробки. Йдеться про постраждалі компанії південного регіону – Нібулон, якому дадуть кредит на 25 млн євро, та Агрофьюжн – 15 млн євро. Також кредити нададуть агрокомпаніям, розташованим біля лінії фронту в Миколаєві, які відновлюватимуть зруйновані виробничі потужності, закуповуючи обладнання у датських експортерів.

Датський фонд не лише надаватиме фінансові гарантії, але і безпосередньо здійснюватиме кредитування, що ставить його на окремий щабель фінансових інститутів, які відкрили свої програми для України. Також датський Уряд планує суттєво збільшити ліміти і розширити програму фінансової допомоги для України.

«Не потрібно чекати, поки війна припиниться. Ми хотіли б залучити датський бізнес на ранніх стадіях відбудови України. Ми маємо діяти і підтримувати українську економіку», – зауважив Міністр підприємництва Данії Мортен Бьодсков.