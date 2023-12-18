Політика

Данія та Швеція передадуть Україні БМП CV90

18 Грудня 2023 16:10
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данія, швеція, зброя

Швеція і Данія домовилися про подальшу підтримку України в галузі бойових машин. Так, Копенгаген і Стокгольм домовилися передати Києву бойові машини піхоти CV90.

Про це повідомляє прес-служба уряду Швеції.

“Міністри оборони Швеції та Данії підписали спільний лист про наміри щодо подальшої підтримки України в галузі бойових машин”, – йдеться в повідомленні.

Данія спочатку зробить фінансовий внесок у розмірі 1,8 мільярда датських крон (близько 263,6 млн доларів), а Швеція підтримає закупівлі в рамках угоди, підписаної між Шведським управлінням оборонної техніки (FMV) і Україною в липні цього року.

“Лист про наміри означає, що сторони працюватимуть над закупівлею додаткових бойових машин 90 (CV90) для України, які зміцнять загальний потенціал українських сил оборони”, – ідеться в повідомленні.

Міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив, що Копенгаген і Стокгольм використовуватимуть промисловий потенціал для забезпечення поставок нових CV90 в Україну.

“CV90 були і залишаються важливим доповненням до оборони України відтоді, як Швеція передала 50 машин на початку цього року”, – додав він.

Протягом року Швеція передала Україні 50 танків CV90, які довели свою високу ефективність і були високо оцінені в Україні.


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