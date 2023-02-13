Данія передала Україні усі свої САУ Caesar

Данія передала українській армії всі самохідні артилерійські системи французького виробництва Caesar, якими володіла, повідомляє Міністерство оборони України.

“Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи”, – наголошується у повідомленні у Twitter.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023

Як повідомлялося, уряд Данії погодив передачу САУ Caesar 19 січня. Згідно з ухваленим рішенням, Україна отримала 19 гаубиць. При цьому підкреслювалося, що передача САУ Україні призведе до затримки розгортання 1-ї бригади Данії, тому датський уряд розглядає можливість запуску швидкого придбання нових озброєнь.