Політика

Данія передала Україні усі свої САУ Caesar

13 Лютого 2023 10:31
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зброя, данія

Данія передала українській армії всі самохідні артилерійські системи французького виробництва Caesar, якими володіла, повідомляє Міністерство оборони України.

“Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи”, – наголошується у повідомленні у Twitter.

Як повідомлялося, уряд Данії погодив передачу САУ Caesar 19 січня. Згідно з ухваленим рішенням, Україна отримала 19 гаубиць. При цьому підкреслювалося, що передача САУ Україні призведе до затримки розгортання 1-ї бригади Данії, тому датський уряд розглядає можливість запуску швидкого придбання нових озброєнь.


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Данія передала Україні усі свої САУ Caesar
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