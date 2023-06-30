Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Уряд Данії оголосив, що підготував новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд. данських крон (190 млн. доларів США).

Як повідомляється в прес-релізі міністерства оборони Данії, до нового пакету увійдуть, зокрема, зенітні ракети, інші боєприпаси та машини для розмінування.

Крім того, частину цього пакету – 300 млн крон – буде внесено грошима до загального фонду Євросоюзу, з якого фінансується закупівля боєприпасів для української армії.

“У справі підтримки боротьби України за свободу життєво необхідна міжнародна співпраця. На жаль, війна, схоже, затягується, і ми з нашими союзниками своїми багатьма пакетами допомоги надсилаємо чіткий сигнал: ми підтримуватимемо Україну в довгостроковій перспективі”, – цитує прес-служба міністерства оборони його голову Троелса Лунда Поулсен.