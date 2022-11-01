Політика

Данілов знає, хто нищить українську енергетику

1 Листопада 2022 16:54
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рнбо, енергетика

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав людину, яка найбільше відповідальна в Росії за нищення української енергетики.

Це – заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко.

“Головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник АП РФ Сергій Кірієнко, який по роботі в “Росатомі” добре розуміється на сфері енергетики. Україна поіменно знає, хто і за що на РФ має відповісти”, – написав Данілов у Twitter.

І додав, що Україна вистоїть, а “в цивілізованому світі Кірієнко вже підписав собі вирок”.

Кірієнко є одним з найвідоміших керманичів Росії, який “курує” питання окупованих територій.

Він неодноразово їздив туди з візитами налагоджувати роботу окупаційної адміністрації.

ЗМІ РФ називали його як одного з претендентів на керівну роль у Росії після Путіна.

У часи Бориса Єльцина Кірієнко невеликий термін був невдалим керівником уряду Росії.


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