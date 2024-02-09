Політика

Данілов заявив, що досвід Залужного обов’язково буде використаний для перемоги України

9 Лютого 2024 17:03
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Залужний, данілов
Олексій Данілов / Getty Images

Досвід колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного обов’язково буде використаний для перемоги України.

Про це в ексклюзивному коментарі Українському радіо сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

“Я впевнений, що досвід Валерія Федоровича (Залужного – ред.) обов’язково буде використаний для подальшої нашої перемоги”, – запевнив він.

Данілов додав: “Ми всі українці. Ми маємо розуміння, що треба бути спільними в боротьбі з агресором, який є зараз на нашій території тимчасово. І нам треба в цій боротьбі залучати всіх, хто має досвід, хто має бажання боротися і виборювати нашу перемогу”.


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