Данілов заявив, що досвід Залужного обов’язково буде використаний для перемоги України

Досвід колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного обов’язково буде використаний для перемоги України.

Про це в ексклюзивному коментарі Українському радіо сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

“Я впевнений, що досвід Валерія Федоровича (Залужного – ред.) обов’язково буде використаний для подальшої нашої перемоги”, – запевнив він.

Данілов додав: “Ми всі українці. Ми маємо розуміння, що треба бути спільними в боротьбі з агресором, який є зараз на нашій території тимчасово. І нам треба в цій боротьбі залучати всіх, хто має досвід, хто має бажання боротися і виборювати нашу перемогу”.