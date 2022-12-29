Політика

Данілов пояснив, в якому випадку ЗСУ зайдуть на територію Росії

29 Грудня 2022 21:59
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росія, зсу

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в разі потреби українські військові можуть зайти на територію Російської Федерації.

В інтерв’ю Kyiv Post, на запитання, чи може українська армія опинитися на території Росії для захисту України, Данілов відповів, що звісно ж може.

“Так, обов’язково. Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця”, – пояснив він.


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