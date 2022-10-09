Суспільство

“Цикл життя” мобілізованих окупантів 12 днів, – СБУ

9 Жовтня 2022 11:59
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сбу, полон

Під час контрнаступу ЗСУ на східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян. Частина з них – «провоювала» аж 12 днів.

«13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней», – розповідає слідчим СБУ житель Удмуртскої республіки.

Він шокований тим, як вправно українські захисники нищать російських солдатів і каже, що його взвод «поклали» за 1 хвилину.

«Мы увидели людей вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек!» – бідкається окупант.

Тепер він вважає, що «лучше в тюрьме сидеть живым, чем в украинской земле лежать мертвым».

“Шкода, що цей «доброволець» тільки зараз зрозумів цю просту істину. Адже Цикл «життя» мобілізованих окупантів: 12 днів – і вони в полоні”, – повідомляють у СБУ.


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