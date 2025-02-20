Цьогоріч понад 44 млрд грн буде спрямовано на закупівлю FPV-дронів, – Міноборони

Цього року понад 44 млрд грн буде спрямовано на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей на оптоволокні. Це передбачено планами закупівель оборонного відомства безпілотних літальних апаратів на 2025 рік, повідомили в Міністерстві оборони України.

Презентація цих планів відбулася під час зустрічі з представниками спілки “Технологічні сили України” – об’єднання провідних виробників інноваційних зразків озброєння для потреб оборони.

“Якщо минулого року основний фінансовий ресурс спрямовували на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн виділено на FPV-дрони, включно з оптоволоконними моделями”, – повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Окрему увагу приділили скороченню часу доставки дронів від виробництва до бойових підрозділів, а також розширенню кола постачальників і виробників.