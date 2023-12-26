Суспільство

“Цього міста вже не існує” – Залужний про Мар’їнку

26 Грудня 2023 17:11
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мар'їнка, Залужний

Українські війська ще перебувають у північній частині Мар’їнки, але цього міста вже не існує.

Про це розповів на пресконференції головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Наша офіційна позиція – така, що ми захищаємо кожен клаптик нашої землі, кожен клаптик, але якщо ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом з камінням, з землею і з нашими бійцями, то життя наших бійців нам важливіше. Мар’їнка, яка трималася майже два роки, вулиця за вулицею і будинок за будинком знищена ворогом. Станом на сьогодні наші війська ще знаходяться у північній частині міста і підготували оборонний рубіж поруч із населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту уже не існує”, – сказав Залужний.

Він зазначив, що у боях за Мар’їнку ворог застосовує таку саму методику, як було у Бахмуті: “знищується вулиця за вулицею, квартал за кварталом, закопуються наші бійці”.

“І те, що ми зараз відійшли на околиці Мар’їнки, немає нічого такого, що може викликати суспільний резонанс. Це війна. На жаль, вона така”, – заявив Залужний.

Як повідомлялося, російські пропагандисти поширили інформацію, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про захоплення Мар’їнки.

Шойгу і Путін вважають, що захоплення Мар’їнки дасть змогу відсунути від окупованого Донецька Збройні сили України. Путін твердить, що тепер російські загарбники отримують можливість “виходити на ширший оперативний простір”.

Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун спростував заяву російських пропагандистів про захоплення Мар’їнки. За його словами, бої за місто тривають, наразі українські військовослужбовці перебувають в адміністративних кордонах Мар’їнки, але місто вщент знищено.


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