Суспільство

Ціни на пальне знову виросли

9 Серпня 2023 17:40
читать на русском →
Пальне, ціни

Станом на сьогодні, 9 серпня, середня ціна на пальне по всій країні знову зросла.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Еnkorr.

Так, бензин А-95 здорожчав на 0,35 грн/л. Його ціна склала 51,03 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав на 0,44 грн/л — до 53,05 грн/л, а дизельне пальне — на 0,37 грн/л, до 50,34 грн/л.

Зокрема, на АЗС ОККО усі види пального здорожчали на 1,01 грн/л:

  • А-95 — до 54 грн/л,
  • А-95-преміум — до 56 грн/л, ДП — до 54 грн/л.

На АЗС WOG пальне здорожчало на 1 грн/л:

  • А-95 — до 53,99 грн/л,
  • А-95-преміум — до 55,99 грн/л,
  • ДП — до 53,99 грн/л.

Мережа UPG:

  • А-95 — на 0,60 грн/л, до 52,50 грн/л,
  • дизпальне — на 0,60 грн/л (до 50,60 грн/л).

На станціях Chipo всі види пального здорожчали на 1 грн/л, на “БРСМ-Нафта” бензин і дизпальне піднялися у ціні на 0,34 грн/л.

Мережі AMIC, U.GO, BVS, Mango, ZOG й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,17-2,5 грн/л.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Серпня 2023 20:31

Окупанти обстріляли житловий квартал у Запоріжжі
9 Серпня 2023 19:04

Щомісячні доплати військовим повертають – Шмигаль
9 Серпня 2023 18:23

Підлітків з ТОТ вивезли до РФ на військові збори
9 Серпня 2023 15:22

Нардепу зі Слуги Народу оголосили про підозру 
9 Серпня 2023 13:32

Зеленський провів Ставку: тема – наступ
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык
Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації
усі думки