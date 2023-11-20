Ціни на нафту продовжують зростати

Ціни на нафту зростають в понеділок, 20 листопада, після стрибка 17 листопада.

Про це повідомляє enkorr.

Як змінились ціни?

Січневі ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на лондонській біржі ICE Futures на 0,55 дол (0,68%), до 81,16 дол за барель. 17 листопада Brent здорожчала на 3,19 дол (4,1%) – до 80,61 дол за барель.

Січневі ф’ючерси на WTI піднялися в ціні на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на 0,53 дол (0,7%), до 76,57 дол за барель. За попередню сесію контракт здорожчав на 2,99 дол (4,1%) – до 75,89 дол за барель.

Завдяки активному підйому 17 листопада обидві марки скоротили до мінімуму тижневе зниження. За минулий тиждень котирування Brent знизилися на 1%, WTI – на 1,7%.

Чому змінюються ціни на нафту?

Різке зростання котирувань 17 листопада було спричинене чутками про те, що ОПЕК+ може продовжити обмеження на видобуток нафти на кілька місяців або збільшити обсяг скорочень видобутку палива.

“Ті, хто торгує нафтою не менше 10 років, згадають шок на День подяки 2014 року, коли ОПЕК відмовилася від квот на видобуток і обвалила ціни з 80 дол до 45 дол за барель за лічені тижні”, – сказав MarketWatch редактор видання Sevens Report Research Тайлер Річі.

За даними нафтосервісної компанії Baker Hughes, за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок, що діють, в США зросла на 6, рекордними темпами з лютого, і склала 500 одиниць. Число газових установок тим часом знизилося на 4, до 114-ти, найнижчого рівня з початку вересня.