Церква Святого Андрія у Львові опинилась у центрі уваги ЛГБТ-спільноти

У церкві Святого Андрія у Львові, де відбувалися зйомки кліпу Сергія Жадана Христини Соловій на пісню “Серце”, поцілувались двоє жінок.

Світлину з поцілунком на своїй сторінці у Facebook оприлюднила одна з жінок — Аліна Шубська, пишуть Букви.

“Тому що Бог це любов!”, — написала вона.

Пізніше голова “Українські ЛГБТ-військові за рівні права” Віктор Пилипенко у своєму Facebook опублікував відео, на якому він цілується з чоловіком біля тієї ж церкви.

“Закликаємо усі гей пари приходити до церкви Св. Андрія, і цілуватись – таким чином нагадувати тим, хто проводить там свої обряди те, що вони не мають сили засуджувати і карати за любов”, — написав Віктор.