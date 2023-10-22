Суспільство

Церкву обурив музичний кліп Соловій і Жадана

22 Жовтня 2023 09:56
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музика

Співачка Христина Соловій та письменник і музикант Сергій Жадан днями випустили спільний кліп. Відео, зняте у львівській церкві, обурило священників, які попросили видалити його із соцмереж.

Кліп знятий на пісню “Серце” гурту “Жадан і Собаки”, музику до якого написала сама Христина Соловій.

Відео знімали у Львові, а більшість сцен відбувається у церкві святого Андрія Української греко-католицької церкви на площі Соборній.

Співачка у чуттєвій червоній сукні сидить на троні у центрі храму і співає, кадри з нею змінюються розкішним внутрішнім оздобленням церкви.

Соліст гурту Сергій Жадан зʼявляється у кліпі на вулицях Львова.

Ще одна частина кліпу містить сцени з поцілунком двох жінок, але ці кадри зняті за межами церкви.

Відео зʼявилося на офіційній сторінці гурту “Жадан і собаки” 20 жовтня. В описі до пісні сказано, що “композиція “Серце” – маніфест любові до світу”, це “відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість”.

Творці кліпу також пояснюють, що його знімали у церкві св. Андрія Первозванного, щоби передати “відчуття краси, яка існує понад часом та людьми”.

Вихід кліпу, однак, викликав негативну реакцію у священників, які спочатку дали згоду на зйомки у храмі.

Греко-католицька парафія святого Андрія отців Василіян у Львові обурилась сценами із поцілунками жінок і попросила видалити відео з YouTube та інших соцмереж через “пропаганду антихристиянських цінностей”.

Представники парафії опублікували звернення на своїй сторінці у фейсбуку, але зараз ця публікація не доступна.

Пізніше інцидент прокоментував синкел у справах монашества Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Юстин Бойко.

Він записав відеозвернення до Соловій і Жадана на своїй сторінці у фейсбуку, в якому пояснив, що “не так” з їхнім кліпом.

За його словами, церква не хоче бути причетною до відео, де показано одностатеве кохання.

Момент, у якому дві дівчини цілуються, вочевидь, є “натяком на те, що любов різнобічна”, – каже отець Юрій.

“Тобто це пряма символічна підтримка ЛГБТ ідеології, показана “любов” двох дівчат, і то – любов, яка є лесбійською”, – додає він у зверненні.

Христина Соловій і Сергій Жадан прокоментували відео у шоу “20-23”, на яке прийшли у пʼятницю. Програма знімалася ще до виходу пісні, але, як сказали музиканти, вони передбачали, що відео може спричинити галас.

Музиканти заявили, що “жодного святотатства” у цій роботі не закладено.
Соловій також додала, що ідея кліпу повністю належить Сергію Жадану.

“Я одразу зняла з себе відповідальність і сказала, що ідея належала Сергієві. Тому що рано чи пізно я повернуся до Львова, на святу Галичину і не хочу бути спалена на публічному вогнищі”, – сказала Соловій у шоу.

“Для нас не було нічого ні антиклерикального, ні провокативного [у тому, що кліп знімали у церкві], – сказав Сергій Жадан.

“Церква була метафорою певною суспільної опінії і загалом громадської думки”, – додав він.

Кліп на пісню “Серце” – це не перша спільна робота музикантів. У грудні 2022 року Жадан знявся у романтичному кліпі Соловій на трек “Юність”, де зіграв роль її коханого.


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