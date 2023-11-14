Царьову оголосили нову підозру

Правоохоронці повідомили про нову підозру колишньому народному депутатові України V–VII скликань, який виїхав до Росії у 2014 році, а на території анексованого Криму фінансував “росгвардію”.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Слідчі не вказують ім’я фігуранта, але з матеріалів слідства випливає, що йдеться про Олега Царьова.

Йому інкримінували фінансування дій, вчинених із метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією — ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу. За це загрожує до 8 років ув’язнення.

Наразі слідство здобуло докази фінансування Царьовим збройних формувань окупаційної влади на території Криму. Ексдепутат мав там нерухомість та низку підприємств. Після анексії півострова зареєстрував їх за російським законодавством та найняв військових “росгвардії” для забезпечення охоронних заходів.

Офіс генпрокурора встановив факти грошових переказів за охорону належних йому музею-садиби та санаторію у Ялті. Їх перевели на рахунки “федерального державного унітарного підприємства “Охорона” федеральної служби військ національної гвардії рф”.

Правоохоронці встановили, що колишній член забороненої в Україні “Партії регіонів” у 2014 році виїхав до РФ. На сьогодні він активно співпрацює з військово-політичним керівництвом Росії, аби завдати шкоди обороноздатності України. Для збору інформації Царьов використовує свої знайомства та зв’язки в країні.

Раніше Царьову вже оголошували підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційній діяльності та державній зраді.