ЦАХАЛ виявили у лікарні Шифи ноутбук з фото заручників

Армія оборони Ізраїлю повідомила репортерці BBC, одній з двох іноземних журналісток, яких першими допустили в лікарню Шифа в Газі, що серед речей, знайдених військовими, був ноутбук, який містив фотографії та відеозаписи заручників, зроблені після їх викрадення.

Про це пише Times of Israel.

Військові не показали фото чи відео, проте повідомили репортерці Люсі Вільямсон, що ноутбук також містить нещодавно оприлюднені ізраїльською поліцією відеозаписи допитів терористів ХАМАС, заарештованих після штурму 7 жовтня.

Журналістка також повідомила з посиланням на інформацію ЦАХАЛ, що в кабінеті МРТ в лікарні було вилучено “більше десятка автоматів Калашникова, гранати, засоби індивідуального захисту, деякі з них з емблемами військової бригади ХАМАС”.

“Нам також повідомили, що були знайдені ноутбуки з деякою інформацією про заручників – останніми файлами, які свідчать про те, що це місце могло бути оперативною базою ХАМАС ще кілька днів тому”, – додає вона.

Підполковник Джонатан Конрікус сказав ВВС, що це свідчить про те, що ХАМАС перебував у лікарні “протягом останніх кількох днів”.

“Зрештою це лише верхівка айсберга. Ймовірно, це те, що вони були змушені залишити. Це набагато більше, ніж ми оцінювали”,- сказав він.

Репортера американського телеканалу FOX представники ЦАХАЛ провели в той самий кабінет МРТ і показали публікації ХАМАСу, в тому числі одну з них про “військову техніку”.

Наразі в ЦАХАЛ заявляють, що елітний підрозділ “Шалдаг” і сили 36-ї дивізії продовжують діяти в лікарняному комплексі Шифа, спецпризначенці переходять від будівлі до будівлі і перевіряють кожен поверх. Влікарні все ще є пацієнти і персонал, і ЦАХАЛ заявляє, що діє з “розсудливістю, терпінням і ретельністю”.

“Ми розуміємо, що в районі комплексу є набагато більше терористичної інфраструктури, яка добре замаскована”, – кажуть в ЦАХАЛі.

Наразі ніхто з солдатів і персоналу лікарні не постраждав, йдеться в повідомленні.