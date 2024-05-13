Суспільство

ЦАХАЛ посилив атаки по Рафаху та Джабалії

13 Травня 2024 14:16
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ізраїль
ЦАХАЛ / Getty Images

ЦАХАЛ просунувся до міста Джабалія на півночі сектора Гази. Також, ізраїльські військові перетнули ключову магістраль на околиці південного міста Рафах.

Про це повідомляє агенція Reuters.

“Ізраїльські війська сьогодні увійшли вглиб північної околиці Гази, щоб відвоювати територію, де, як вони стверджували, декілька місяців тому перемогли ХАМАС, тоді як на протилежній частині анклаву танки та війська Ізраїлю просуваються через шосе до міста Рафах”, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з тим, що на північній та південній околицях сектору Гази ведуться найінтенсивніші бої впродовж останніх тижнів, сотні тисяч палестинців змушені знову тікати, а благодійні організації попереджають, що гуманітарна криза може різко погіршитися, інформує Reuters.

Як зазначається, у Джабалії танки намагалися просунутися до центру табору, найбільшого з восьми історичних таборів для біженців сектору Гази. За словами мешканців табору, танкові снаряди вдарили по центру табору, а повітряні удари знищили скупчення будівель.

Є інформація про загибель декількох людей, ще декілька осіб зазнали поранення внаслідок низки авіаударів по табору протягом ночі.

Водночас, число палестинців, загиблих у ході бойових дій, з 7 жовтня, наразі перевищило 35 000 осіб, за словами представників міністерства охорони здоров’я Гази, яке контролює ХАМАС.

Міністерство охорони здоров’я Гази попередило сьогодні, що медична система анклаву знаходиться на межі колапсу через брак пального для генераторів та автівок швидкої допомоги.

Зазначається, що у Рафаху, поблизу кордону з Єгиптом, Ізраїль посилив повітряні та наземні бомбардування східних районів міста. Після авіаудару по будинку в районі “Бразіль” загинули люди. 

За інформацією мешканців, ізраїльські танки перекрили автошлях Салахуддін, який розділяє східну частину міста навпіл. Також танки ЦАХАЛу були помічені у південно-східному районі Рафаху.


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