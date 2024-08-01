Суспільство

ЦАХАЛ ліквідував військового командира ХАМАС Мухаммада Дейфа
1 Серпня 2024 12:44
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ізраїль, хамас
Мухаммад Дейф / aawsat

ЦАХАЛ ліквідувала командира військового крила терористичного угруповання ХАМАС Мухаммада Дейфа.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, Дейфа було вбито 13 липня в результаті авіаудару Повітряних сил Ізраїлю на півдні сектору Гази.

Військові заявили, що отримали розвіддані, які підтверджують його смерть, в останні кілька годин.

58-річний Дейф, який понад два десятиліття командував бригадою «Ізз аль-Діна аль-Касама», довгий час був одним із найбільш розшукуваних Ізраїлем представників ХАМАСу.

Дейф був ініціатором атаки на Ізраїль 7 жовтня, коли бойовики вбили близько 1 200 людей, а більш ніж 250 викрали.

«Вбивство головного вбивці Мухаммада Дейфа, «бен Ладена з Гази», 13 липня 2024 року, є великим кроком на шляху до викорінення ХАМАС як військової та урядової організації та до досягнення цілей війни, які ми поставили», – заявив глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галант.


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