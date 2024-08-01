ЦАХАЛ ліквідував військового командира ХАМАС Мухаммада Дейфа

ЦАХАЛ ліквідувала командира військового крила терористичного угруповання ХАМАС Мухаммада Дейфа.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, Дейфа було вбито 13 липня в результаті авіаудару Повітряних сил Ізраїлю на півдні сектору Гази.

Військові заявили, що отримали розвіддані, які підтверджують його смерть, в останні кілька годин.

58-річний Дейф, який понад два десятиліття командував бригадою «Ізз аль-Діна аль-Касама», довгий час був одним із найбільш розшукуваних Ізраїлем представників ХАМАСу.

Дейф був ініціатором атаки на Ізраїль 7 жовтня, коли бойовики вбили близько 1 200 людей, а більш ніж 250 викрали.

«Вбивство головного вбивці Мухаммада Дейфа, «бен Ладена з Гази», 13 липня 2024 року, є великим кроком на шляху до викорінення ХАМАС як військової та урядової організації та до досягнення цілей війни, які ми поставили», – заявив глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галант.