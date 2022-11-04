CNN: Українські військові занепокоєні можливістю втратити Starlink

Американський телеканал CNN повідомив з посиланням на свої джерела, що супутникові антени важливого для України інтернет-сервісу Starlink Ілона Маска вийшли з мережі минулого тижня.

За повідомленням CNN, йдется про 1300 військових супутникових антен, які виготовлені компанією Ілона Маска SpaceX і які були джерелом зв’язку для української армії, що дозволяло їй воювати з Росією та залишатися онлайн, навіть коли стільникові телефонні мережі та інтернет зв’язок були зруйновані внаслідок обстрілів.

Як пише CNN, це відключення посилило побоювання України щодо того, що її війська можуть втратити доступ до засобу зв’язку, який, на думку оглядачів, змінив ситуацію на фронті та в містах, що залишалися без зв’язку. Раніше стурбованість щодо надійності SpaceX зросла після того, як почалися дискусії щодо її фінансування та з’явилися повідомлення про збої поблизу лінії фронту.

У жовтні мільярдер Ілон Маск заявив у своєму твіті, що його компанія SpaceX, яка виготовляє Starlink, «втрачає приблизно 20 мільйонів доларів щомісячно через надання безкоштовних послуг», і не може продовжувати це робити далі, бо не отримала фінансування від Міністерства оборони США.

Як повідомляє CNN, у вересні SpaceX надіслала листа до Пентагону, в якому стверджувала, що витратила майже 100 мільйонів доларів на фінансування Starlink в Україні та що більше не може це робити. У листі міститься прохання до Міністерства оборони США взяти на себе більше фінансування допомоги українській армії.

Але через кілька днів Маск написав у Twitter, що SpaceX відкликала запит і «ми просто продовжимо безкоштовно фінансувати український уряд».

На початку тижня агентство AFP повідомило, що твіти Маска викликали серйозне занепокоєння українських військових.

«Якщо ми його втратимо, це буде серйозним ударом по наших засобах зв’язку», – сказав у розмові з агентством начальник зв’язку 59-ї бригади Роман Омельченко.

Військовий, який перебував на півдні України та погодився на інтерв’ю з агентством AFP, сказав, що втрата зв’язку через понад 20 тисяч антен, розкиданих у районах військових дій, могла б послабити можливість українського війська вести ефективні бойові дії.

Як пише агентство, роль Starlink стала ще важливішою після того, як Росія почала завдавати ракетних ударів по ключовій інфраструктурі України.

Єдиною іншою альтернативою для солдатів, каже зв’язківець, є рації та старі типи супутникових антен, для встановлення яких потрібно набагато більше часу та зусиль, бо система Starlink налаштовується самостійно.

Наприкінці жовтня Пентагон заявив, що США нададуть Україні новий пакет оборонної допомоги обсягом 275 млн доларів, який включатиме чотири антени супутникового зв’язку, що діють поза системою Starlink.

За словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, ці антени будуть надані із запасів Пентагону і їхні поставки не пов’язані з заявами Маска щодо втрат компанії на підтримку Starlink для України.

Як повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника оборони, переговори між SpaceX і Міністерством оборони тривають, незважаючи на заяву Маска про те, що SpaceX відкликала свій запит.

«Переговори дуже активно ведуться. Усі в нашій будівлі знають, що ми збираємося їм заплатити», – цитує CNN представника Пентагону. Він додав, що департамент прагне отримати письмові зобов’язання, «оскільки ми хвилюємося, що він передумає».

Як повідомив телеканал CNBC, віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров заявив у четвер, що український уряд не бачить проблем із продовженням фінансування Маском Starlink в Україні, але уряд шукає їй альтернативи.

«Ми також використовуємо інші засоби супутникового зв’язку. Ми працюємо з іншими операторами, не тільки зі SpaceX»,— сказав Федоров під час прес-конференції на технічній конференції Web Summit у Лісабоні.

Федоров, який в уряді опікується питаннями цифрових технологій, сказав, що український уряд шукає нові інструменти супутникового зв’язку для підтримки ІТ-інфраструктури в Україні, яка була пошкоджена через вторгнення Росії.