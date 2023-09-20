Політика

CNN: Українські спецслужби можуть стояти за ударами по ПВК “Вагнер” у Судані

20 Вересня 2023 07:26
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судан

Українські спецслужби, ймовірно, атакували воєнізоване угруповання “Сили швидкого реагування” (RSF) у Судані, яке підтримує терористична група Вагнера. Про це повідомив канал CNN із посиланням на власні джерела.

За словами українського співрозмовника журналістів із військових кіл, удари безпілотниками по бойовиках RSF — це “робота несуданських військових”.

На запитання про те, чи стоїть за атаками Україна, він відповів, що “імовірно, відповідальність за це несуть українські спецслужби”.

Йдеться про серію ударів по RFS, яка, як пише CNN, отримує допомогу від групи Вагнера у боротьбі проти суданської армії за контроль над країною.

Канал не зміг підтвердити причетність України до серії ударів, проте на відео уражень можна побачити “відмінні риси атак дронів в українському стилі”.

“Два комерційно доступні дрони, які широко використовуються українцями, брали участь щонайменше у восьми ударах, водночас на контролері дрона було видно український текст”, — сказано в матеріалі.


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