У Судані зсув ґрунту знищив ціле село: загинули понад тисячу людей

У Судані понад тисяча людей загинули внаслідок зсуву ґрунту, що зруйнував село в горах Марра на заході країни.

Про це повідомила Армія визволення Судану, пише Reuters.

Зсув стався 31 серпня після кількох днів сильних дощів. Армія визволення Судану, яка контролює територію в регіоні Дарфур, закликала ООН та міжнародні гуманітарні організації допомогти в пошуку та евакуації тіл загиблих

Багато мешканців цього району раніше втекли сюди від війни між суданською армією та парамілітарним угрупованням RSF у Північному Дарфурі.

Як пише Reuters, дворічна громадянська війна в Судані призвела до того, що понад половина населення країни опинилася на межі голоду, а мільйони людей були змушені залишити свої домівки. Столиця Північного Дарфуру, місто Ель-Фашир, нині перебуває під обстрілами.