Суспільство

У Судані розбився військовий літак, загинули близько 50 людей
26 Лютого 2025 15:45
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У Судані розбився військовий транспортний літак Ан, унаслідок чого загинули щонайменше 46 людей. Серед загиблих є військові високопосадовці, повідомляє AP.

Катастрофа сталася під час зльоту з авіабази Ваді Саїдна, що на північ від міста Омдурман. Літак впав у густонаселений район неподалік військового аеродрому, пошкодивши кілька житлових будинків.

Серед загиблих є як військові, так і цивільні. Спочатку повідомлялося про 19 жертв, проте згодом їхня кількість зросла до 46.

Серед загиблих – високопоставлений командир армії в Хартумі Бар Ахмед.

Причини катастрофи поки не розголошуються. За попередніми даними, аварія сталася через технічну несправність і не була пов’язана з бойовими діями.


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