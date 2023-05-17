CNN: Система Patriot зазнала мінімальних пошкоджень після російської атаки на Київ

Пошкодження системи протиповітряної оборони Patriot після російської ракетної атаки на Київ у вівторок вранці є мінімальними, повідомили CNN троє офіційних осіб США, причому один чиновник описав це як «незначне» пошкодження.

США відправили інспекторів перевірити систему, після того як українці сказали, що система, схоже, була пошкоджена, сказав один чиновник.

За словами офіційних осіб, сама система все ще працює, і радарний компонент Patriot, один із його найважливіших елементів, не був пошкоджений. Представники США не вірять, що Patriot потрібно буде забрати з чергування для ремонту.

Повна батарея Patriot має шість основних компонентів: генератори, радар, станцію управління, антени, пускову станцію та ракети-перехоплювачі. Компоненти працюють разом, щоб запустити ракету Patriot і успішно навести її на ціль.

“Незрозуміло, яка саме частина Patriot була пошкоджена, чи була вона пошкоджена фактичним ракетним ударом або падінням уламків”, – пише CNN.