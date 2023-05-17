Техно

CNN: Система Patriot зазнала мінімальних пошкоджень після російської атаки на Київ

17 Травня 2023 17:25
197
читать на русском →
ракетний удар, ппо, київ

Пошкодження системи протиповітряної оборони Patriot після російської ракетної атаки на Київ у вівторок вранці є мінімальними, повідомили CNN троє офіційних осіб США, причому один чиновник описав це як «незначне» пошкодження.

США відправили інспекторів перевірити систему, після того як українці сказали, що система, схоже, була пошкоджена, сказав один чиновник.

За словами офіційних осіб, сама система все ще працює, і радарний компонент Patriot, один із його найважливіших елементів, не був пошкоджений. Представники США не вірять, що Patriot потрібно буде забрати з чергування для ремонту.

Повна батарея Patriot має шість основних компонентів: генератори, радар, станцію управління, антени, пускову станцію та ракети-перехоплювачі. Компоненти працюють разом, щоб запустити ракету Patriot і успішно навести її на ціль.

“Незрозуміло, яка саме частина Patriot була пошкоджена, чи була вона пошкоджена фактичним ракетним ударом або падінням уламків”, – пише CNN.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Травня 2023 17:33
39

Ердоган заявив, що зернову угоду продовжать на 2 місяці
17 Травня 2023 19:01
41

Кулеба пояснив представнику Китая принципи справедливого миру
17 Травня 2023 18:41
25

Запеклі бої точаться на Бахмутському та Мар’їнському напрямках – Генштаб
17 Травня 2023 17:25
197

CNN: Система Patriot зазнала мінімальних пошкоджень після російської атаки на Київ
17 Травня 2023 16:03
504

“З нас досить”. Угорщина блокуватиме подальшу допомогу ЄС Україні – Сійярто
Останні новини
усі новини

Думки

Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
усі думки