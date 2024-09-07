CNN: США бачать зростаючий ризик російського “саботажу” на ключових підводних кабелях

США виявили підвищену військову активність Росії навколо ключових підводних кабелів і вважають, що тепер Росія може з більшою ймовірністю здійснювати потенційні диверсійні операції, спрямовані на виведення з ладу критично важливої частини світової комунікаційної інфраструктури, повідомили CNN два американські чиновники.

За словами одного з них, Росія приділяє все більше уваги створенню спеціального військового підрозділу, який розгортає потужний флот надводних кораблів, підводних човнів і військово-морських безпілотних літальних апаратів. Цей підрозділ, «Головне управління глибоководних досліджень Генерального штабу», відомий під російською абревіатурою ГУГД.

«Ми стурбовані посиленням російської військово-морської активності в усьому світі і тим, що розрахунок Росії на завдання шкоди підводній критично важливій інфраструктурі США і союзників може змінюватися», – заявив американський чиновник в інтерв’ю CNN.

«Росія продовжує розвивати військово-морський потенціал для підводних диверсій, головним чином за допомогою ГУГД, підрозділу, що ретельно охороняється, який оперує надводними суднами, підводними човнами і морськими безпілотниками».

За словами чиновника, США регулярно відстежують російські кораблі, які патрулюють поблизу критично важливих об’єктів морської інфраструктури і підводних кабелів, часто далеко від російського узбережжя.

Про стурбованість США підводними операціями секретного російського підрозділу раніше не повідомлялося.

Підводні кабелі формують критично важливу основу інтернет- і телекомунікаційного трафіку в усьому світі. Більшість комунікаційного та інтернет-трафіку проходить через величезну мережу високошвидкісних оптоволоконних кабелів, прокладених по дну океану. Скоординована атака може суттєво порушити приватний, урядовий і військовий зв’язок уздовж таких кабелів, а також галузі, які залежать від такого зв’язку, в тому числі фінансові ринки і постачальники енергії.

Підводні кабелі також передають величезні обсяги електроенергії між кількома європейськими країнами.

США і їхні союзники уважно стежать за діяльністю російського флоту над ключовими підводними кабелями по всьому світу. Командири на борту патрульного корабля НАТО в квітні 2023 року повідомили CNN, що вони стали свідками збільшення такої активності над підводними кабелями в Балтійському морі за останні роки. Моря навколо Північної Європи є зосередженням такого російського військового спостереження і діяльності.

Минулого року спільне розслідування громадських мовників Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії виявило, що Росія має флот ймовірних шпигунських кораблів, які діють у північноєвропейських водах з метою потенційної диверсії як на підводних кабелях, так і на вітрових електростанціях.

Використовуючи аналіз даних, перехоплені радіопереговори і розвідувальні джерела, мовники відстежили протягом кількох років близько п’ятдесяти кораблів, що діяли в цьому районі, використовуючи підводне спостереження для нанесення на мапу об’єктів для потенційних нападів.

Тайванські і американські військовослужбовці спостерігали аналогічну активність з боку ВМС КНР у водах біля острова Тайвань. «Ця активність виглядає як цілеспрямоване переслідування з боку Пекіна – або як підготовка до відсікання всього Тайваню», – писала Елізабет Брау в журналі Foreign Policy в лютому 2023 р.

Загрозлива діяльність Росії не була перервана її війною проти України. Російське керівництво надає великого значення ГУГД, продовжуючи фінансувати цей підрозділ навіть під час війни в Україні.

«Будь-яка діяльність, що завдає шкоди інфраструктурі морського дна, включаючи підводні кабелі, особливо в періоди підвищеної напруженості, може призвести до непорозумінь і неправильного сприйняття, що може призвести до ненавмисної ескалації», – сказав американський чиновник CNN.

«США були б особливо стурбовані пошкодженням критично важливої підводної інфраструктури нашої або наших союзників».