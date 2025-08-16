        Політика

        CNN повідомив подробиці розмови Трампа із Зеленським

        Віктор Алєксєєв
        16 Серпня 2025 10:19
        Путін і Трамп після зустрічі в Анкориджі, Аляска / Скріншот трансляції
        Президент США Дональд Трамп провів довгу розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським під час польоту з Аляски, передає CNN.

        Трамп приземлився на базі Ендрюс в Меріленді відразу після 2 години ночі за східним часом, після завершення саміту з президентом Росії Володимиром Путіним.

        За словами прес-секретаря Білого дому Каролайн Лівітт, президент провів більшу частину шестигодинного польоту за розмовами по телефону. Після розмови із Зеленським Трамп поговорив із представниками НАТО, сказала вона.

        Під час спільної пресконференції з Путіним, що відбулася після їхньої двогодинної зустрічі, Трамп пообіцяв зателефонувати як Зеленському, так і представникам НАТО. «Я, звичайно, зателефоную нашому президенту Зеленському і розповім йому про сьогоднішню зустріч», — сказав Трамп під час конференції.

        Офіс Зеленського підтвердив, що він розмовляв з Трампом у суботу вранці.


