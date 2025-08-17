CNN: Кампанія Трампа за Нобелівську премію зазнала невдачі

Президент Росії Володимир Путін отримав у Алясці все, на що міг розраховувати. Президент США Дональд Трамп отримав дуже мало — якщо оцінювати за його власними показниками перед самітом, пише CNN.

Зараз питання в тому, чи зміг Трамп здобути бодай якісь помірні поступки або закласти основу для майбутньої безпеки України у разі укладання мирної угоди з Росією, що не було одразу очевидним після зустрічі в п’ятницю.

Водночас він опинився перед низкою складних стратегічних питань.

Попри твердження Трампа про «великий прогрес» і що саміт був «10 із 10», усі ознаки вказують на величезну перемогу російського лідера.

Розкішне сценічне шоу Трампа під час прибуття Путіна в п’ятницю, із майже синхронним виходом з президентських літаків і прогулянкою по червоній доріжці, частково відновило образ Путіна на Заході, де його вважають ізгоєм і звинувачують у воєнних злочинах в Україні.

До кінця зустрічі Трамп зробив суттєву поступку, прийнявши російську позицію, що мирні кроки мають зосереджуватися на укладанні остаточної мирної угоди — переговори щодо якої, швидше за все, займуть місяці або роки — замість негайного припинення вогню, щоб зупинити російське наступання. Як зазначив кореспондент CNN Нік Пейтон Волш, це просто дає Путіну більше часу для виснаження України.

Найголовніше, що Трамп, принаймні поки що, відмовився від погроз запровадити нові суворі санкції проти Росії та розширити вторинні санкції проти країн, що купують її нафту і, відповідно, фінансують війну. Він раніше погрожував такими заходами через невдоволення непоступливістю Путіна та переконання, що російський лідер «тестує» його.

Ця можливість тиску могла привести Путіна в Аляску. Але Трамп, здається, відмовився від неї майже нічого не отримавши натомість. «Через те, що сталося сьогодні, я думаю, мені зараз не треба про це думати», — сказав Трамп в інтерв’ю Fox News після саміту.

Після зустрічі Трамп проінформував європейських лідерів, що Путін закликав Україну поступитися приблизно третиною Донбасу — східними областями Луганськ і Донецьк, які зараз не контролює Росія. В обмін Росія пропонувала заморозити фронт на півдні — у Херсонській та Запорізькій областях. Це змусило б Україну опинитися у складному виборі, а деякі аналітики вважають, що така угода давала б Москві можливість для майбутнього наступу.

Європейські лідери також повідомили, що Трамп висловив готовність надати США гарантії безпеки Україні після закінчення війни, хоча не уточнив, які саме гарантії.

Були також запрошені кілька європейських лідерів на зустріч Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі у понеділок, що може свідчити про розширення миротворчої ініціативи США. Київ, у свою чергу, залишатиметься пильним до будь-яких спроб тиску на поступки, на які Трамп погодився з Путіним.

Для українців та їхніх європейських союзників — яких не допустили до зустрічі і кого Трамп поінформував пізніше — принаймні стало трохи спокійніше: план обміну територій між США та Росією не виник, що є перемогою європейської дипломатії перед самітом.

Водночас Трамп натякнув, що під час зустрічі з Зеленським у Білому домі він чинитиме тиск. «Зараз це залежить від Президента Зеленського, щоб досягти результату», — сказав Трамп Fox News.

Росія готова погодитися на детальний мирний процес з безкінечними перемовинами, що дозволить їй продовжувати наступальні дії, включно з успішним літнім наступом, тоді як українці прагнуть хоча б тимчасового полегшення від ударів дронів і ракет по цивільному населенню. Мирні переговори без припинення вогню залишають Україну відкритою до російського або американського тиску.

Ентузіазм Трампа щодо миру в Україні заслуговує на оцінку, навіть якщо його публічні прохання про Нобелівську премію викликають сумніви щодо справжніх мотивів. Одним із позитивних моментів саміту є те, що США та Росія — країни з найбільшими ядерними арсеналами — знову ведуть діалог.

Але основна передумова миротворчої стратегії Трампа полягає в тому, що сила його особистості та його нібито унікальний статус «найбільшого укладача угод у світі» можуть завершити війни. Після саміту в Алясці цей міф виглядає дуже пошарпаним.

Невдача Трампа досягти власних очікувань залишає його перед складними виборами:

► Повернутися до попередніх спроб тиску на Україну, щоб змусити її поступитися, легітимізуючи вторгнення Путіна і змінюючи міжнародні кордони?

► Чи натомість, прагнучи відновити свій престиж, застосувати тиск та санкції проти Росії? Трамп натякнув на це в інтерв’ю Fox News: «Можливо, доведеться подумати через два-три тижні, але зараз про це думати не треба».

► Або взяти курс на переговори щодо остаточної мирної угоди з Росією, що, як показує історія, буде довгим і сумнівно виконаним процесом. Він сподівається на тристоронній саміт Путін-Зеленський-Трамп, що задовольнить його жагу до видовищних телевізійних подій, але після доказів того, що Росія не хоче закінчувати війну, проривів чекати складно.

► Інша можливість — Трампу просто набриднуть деталі та довгий процес миротворення без швидких перемог, які він міг би показати своїм прихильникам.

Стиль понад сутність явно зіграв проти Трампа в Алясці. Путін виглядав набагато підготовленішим, тоді як Трамп імпровізував. Очевидно, що Росія грає на бажанні Трампа до ефектних моментів, утримуючи його увагу, пропонуючи мало поступок.

Трамп, можливо, залишається найкращою надією на мир в Україні, адже може говорити з Путіним безпосередньо, на відміну від України чи її європейських союзників. Але США залишаються ключовим гарантом безпеки України, здатним завдати шкоди Росії і Путіну через прямі та вторинні санкції.

Проте для цього Трамп має щиро цього хотіти. Наразі він, здається, знову під впливом Путіна.

Його прозора маніпуляція російським лідером і довірливість Трампа викликають занепокоєння в Україні. Путін хвалив Трампа за другий термін і підтвердив його сумнівні твердження щодо голосування поштою, що вражає, особливо з огляду на дані американської розвідки про втручання Росії у вибори 2016 року на користь Трампа.

Події в Алясці розвіяли твердження Білого дому, що Трамп — «Президент миру». Невдача завершити війну в Україні, яку він обіцяв вирішити легко, разом із співучастю США у гуманітарній катастрофі в Газі, залишають його спадщину як миротворця і бажану Нобелівську премію недосяжними.

Одного разу він передбачав, що зможе закінчити війну в Україні за 24 години. Після саміту в Алясці він краще усвідомлює, наскільки це складно: «Я думав, що це буде найпростіше з усіх, а виявилося найважчим».