Cмерть дитини у стоматологічній клініці Тернополя: правоохоронці назвали причину загибелі хлопчика

Правоохоронці встановили попередню причину смерті маленького хлопчика у Тернополі, який помер після візиту до стоматолога.

Як повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, за даними судово-медичної експертизи, дитина померла через гостру легенево-серцеву недостатність.

Слідчі встановили, що 13 листопада 2023 року у комунальній лікарні Тернополя проводили лікування зубів хлопчику віком 1 рік і 10 місяців під дією загального наркозу.

Під час лікування у дитини упав кров’яний тиск. Хлопчика доставили у реанімацію, де він помер.

Розслідування щодо смерті малолітньої дитини триває. Поліція розпочала провадження за ч. 2 ст. 140 КК України: неналежне виконання професійних обов’язків медичними працівниками при лікуванні дитини.