Суспільство

Число жертв потужного землетрусу в Тибеті зросло: відомо про 126 загиблих
8 Січня 2025 15:36
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Пошукова операція в Тибеті / Фото: Reuters
Пошукова операція в Тибеті / Фото: Reuters

Велика кількість людей досі вважається зниклими безвісти після землетрусу в Тибеті магнітудою 6,8 бала, що стався 7 січня. Щонайменше 126 людей загинули, 188 зазнали травм. Понад 400 людей вдалося врятувати. Ті, хто вижив, опинилися під завалами з ризиком переохолодження.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Землетрус 7 січня зруйнував понад 3 000 будинків у тибетському регіоні Шигаце. Понад 400 людей, які опинилися під завалами в постраждалому від землетрусу Тибеті, були врятовані, частина жителів вважається зниклою безвісти.

Епіцентр землетрусу магнітудою 6,8, одного з найпотужніших підземних поштовхів у регіоні за останні роки, знаходився в Тінгрі в китайському Тибеті, приблизно за 80 км на північ від Евересту, найвищої гори у світі. Поштовхи також потрясли будівлі в сусідніх Непалі, Бутані та Індії.

Вночі температура у високогірному регіоні впала до -18 °C. За словами експертів, люди, які опинилися в пастці або без укриття, ризикують швидко переохолодитися і можуть прожити лише від п’яти до 10 годин, навіть якщо не зазнали травм.

Відомо, що щонайменше 126 людей загинули та 188 зазнали травм у Тибеті, у Непалі та інших країнах не повідомлялося про смертельні випадки.

Наслідки землетрусу в Тибеті / Фото: Reuters

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