Число загиблих у Дніпрі зросло до 41: з-під завалів дістали тіло дитини

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару в Дніпрі зросла до 41 людини, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«О 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4-му поверсі дістали тіло загиблої дитини. Всього загинула 41 особа (з них чотири дитини), травмовано 79 осіб (з них 16 дітей) і врятовано 39 осіб (з них шість дітей)», – повідомив Резніченко у телеграмі.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ.