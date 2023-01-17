Суспільство

Число загиблих мирних жителів в Україні перевищило 7 тисяч

17 Січня 2023 09:03
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оон

В Україні за час повномасштабної війни кількість загиблих цивільних осіб перевищила сім тисяч, йдеться у новій доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

У доповіді підкреслено, що йдеться лише про задокументовані та підтверджені випадки загибелі мирних жителів. Насправді загиблих може бути в рази більше – за рахунок населених пунктів, де точилися найінтенсивніші бої (зокрема, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Соледар та Бахмут), і звідки досі дуже складно отримати інформацію.

Без урахування цих обставин, з 24 лютого минулого року і до 16 січня нинішнього року в Україні, за даними ООН, загинув 7031 мирний житель, у тому числі 433 дитини. Поранення отримали 11 327 цивільних осіб, з них 827 – діти. Зазначається, що переважна більшість смертей понад 90 відсотків зафіксована на територіях, які контролюються Україною.


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