Число загиблих цивільних в Україні перевищило 8,5 тисяч – ООН

Кількість мирних жителів України, які загинули з початку великої війни, з 24 лютого 2022 року, перевищила 8,5 тисяч осіб – це останні дані ООН.

Згідно з опублікованим 18 квітня новим зведенням бюро Верховного комісара ООН з прав людини, з початку війни в Україні загинули 8534 мирних мешканців і 14370 отримали поранення.

Понад три чверті загиблих мирних жителів – 6634 – припадає на території, контрольовані законною владою України. На окупованих Росією територіях загинуло 1900 мирних жителів.

У попередньому зведенні тиждень тому ООН повідомляла про 8490 загиблих мирних жителів.

У кожному зведенні експерти ООН наголошують, що насправді загиблих цивільних може бути набагато більше, оскільки вони не мають доступу до достовірної інформації про жертв у таких, наприклад, місцях, як Маріуполь, де, за заявами української влади, під час штурму міста росіянами могли загинуло понад двадцять тисяч його мешканців.