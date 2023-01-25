Техно

Число користувачів “Дії” збільшилося до 18,6 млн

25 Січня 2023 18:35
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дія

Кількість унікальних користувачів програми “Дія” за період з початку повномасштабного вторгнення Росії зросла приблизно на 2,85 млн., або на 18% – до 18,6 млн., повідомив керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік на прес-конференції.

“Протягом останнього року у нас збільшилася кількість користувачів. У війну ми входили з 15,5-16 млн. унікальних користувачів. Дуже швидко ця цифра доросла до 18 млн., а зараз становить 18,6 млн. Це більше половини всього дорослого населення України”, – цитує Баніка Інтерфакс Україна.

Він уточнив, що послугами “Дії” користуються 4,5 млн осіб віком 60+.

Крім того, за словами заступника виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антона Грушецького, кількість громадян, які скористалися електронними держпослугами у 2022 році, зросла з 60% до 63%.

“Це означає, що троє з п’яти дорослих українців протягом року користувалися державними онлайн-сервісами. Щороку цей показник зростає, і все більше вікових груп залучається до цифрових додатків”, – сказав Грушецький.

Згідно з дослідженням КМІС, задоволеність наданими послугами виказали 80% опитаних респондентів, 53,6% з них уточнили, що хотіли б тих чи інших покращень.

Водночас 70% тих, хто не користувався електронними послугами, зазначили, що не потребували цього. Тим не менш, ці ж 70% в ході опитування назвали для себе важливим хоча б один сервіс, доступний у “Дії”, що свідчить про недостатній рівень інформування населення з боку Мінцифри.


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Число користувачів “Дії” збільшилося до 18,6 млн
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