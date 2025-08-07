Чиновники, медики, депутати: на Харківщині викрили 46 учасників зловживань, збитки — 233 мільйони гривень

Правоохоронці повідомили про 46 підозр учасникам зловживань у різних сферах на Харківщині. Серед фігурантів — депутати місцевих рад, посадовці, представники освітньої та медичної сфер, підприємці. Загальна сума збитків — 233 мільйони гривень.
Про це заявив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Зловживання зафіксовані на понад 15 напрямках, де, за словами Генпрокурора, “мали бути захист, відновлення і допомога, а була розтрата і махінації”.
Основні епізоди зловживань на Харківщині
Фортифікація
- Директор товариства заволодів понад 13,5 млн грн, поставивши неякісний пісок для укріплень.
- 3,1 млн грн заволодіння під час реалізації проєктів захисних споруд — директору трьох підприємств оголошено підозру.
- Понад 1,2 млн грн — на виробництві та постачанні габіонів — підозра начальнику відділу приватного підприємства.
- Понад 400 тис. грн — на фіктивному будівництві під’їзду до стратегічних об’єктів, яких насправді не існувало — підозру отримав директор ТОВ.
Програма єВідновлення
- Понад 4,6 млн грн — двоє посадовців Куп’янської міської ради погоджували виплати без перевірки реальних пошкоджень.
- 1,6 млн грн — надмірно виплачено через дії особи, яка здійснювала технагляд на Північній Салтівці у Харкові. Їй повідомлено про підозру.
- -60 тис. грн — ремонт амбулаторії існував лише в актах. Повідомлено про підозру особі, яка здійснювала технічний нагляд.
Освіта
- 2,8 млн грн — фіктивні проєкти для облаштування бомбосховищ у школах. Підозрюється директор ТОВ.
- 2,5 млн грн — завищення цін на модульні котельні для шкіл — підозри двом керівникам ТОВ та двом посадовцям сільради.
- Понад 350 тис. грн — недбалість директора підприємства при ремонті музичної школи в прифронтовому місті, яка залишилась без ремонту.
- Майже 1,5 млн грн — неякісний ремонт укриттів у дитячому палаці спорту — підозру вручили керівнику установи, який є присяжним суду м. Харкова.
Медицина
- 2 млн грн — керівник санаторію задокументував “лікування” військових, яке насправді не проводилось.
- 1 млн грн — зарплати нараховувалися “мертвим душам” у лікарнях — підозра головному лікарю та старшій медсестрі.
- 100 тис. грн — майже половину коштів на ремонт госпіталю вкрадено. Підозри вручено трьом співробітникам шпиталя, директору ТОВ та їхньому посереднику.
Податки
- Директор приватного сільськогосподарського підприємства уникнув сплати податків на суму майже 75 млн гривень. Йому повідомлено про підозру.
Екологія та ліси
- Двом посадовцям Дергачівського лісництва та двом цивільним особам повідомлено про підозру за незаконну вирубку дерев на 12 млн грн.
- Понад 1,3 млн грн — збитки від незаконного вивозу та скидання відходів — підозри вручено директору КП і двом його підлеглим.
Недостовірне декларування
- Двоє депутатів селищних рад не внесли до декларацій дані на понад 11 млн грн.
Зловживання із землею
- Земельні ділянки, які мали належати громаді, незаконно перейшли у приватну власність. Збитки — майже 100 млн грн. Підозра адвокату, нотаріусу.
Державна зрада і колабораціонізм
- Торгівля пальним для окупантів, телеграм-агітатори, координатори ударів ворога – затримано та вручено підозри за державну зраду та колабораціонізм чотирьом особам, у тому числі депутатці Куп’янської міської ради.
Інше
- 230 тис. грн — привласнення під час постачання ковдр до пунктів обігріву. Підозру отримав директор ТОВ.
- 166 тис. грн — підозра директорці КП, яка видала собі незаконну премію за “ефективну роботу”
- Начальник загону приписував собі та колезі фіктивні виїзди на “розмінування” — отримали 400 тисяч грн “бойових”.
Залежно від скоєного фігурантам повідомлено про підозру за ст. ст. 190, 191, 212, 246, 364, 366, 366-2, 367, 111, 111-1, 114-1, 436-2 КК України.
Прокурори готують клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад. Вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.