Кримінал

Чинного і ексголову суду викрили на вимаганні мільйона доларів хабара
9 Грудня 2024 18:25
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набу, сап
Хабар / НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили чинного та колишнього голів Господарського суду Львівської області, які вимагали від представника приватної компанії неправомірну вигоду в розмірі 1 млн доларів.

За інформацією НАБУ,САП, це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами.

За обіцянку ухвалити “потрібні” рішення в справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігти вбивству викривача, яке нібито планували його опоненти в судовому процесі, судді вимагали гроші.

Під час розслідування детективи та прокурори зафіксували передачу частини неправомірної вигоди в сумі 75 тисяч доларів.

Наразі чинному та колишньому головам суду повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває, з’ясовується причетність інших суддів.


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