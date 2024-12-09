Чинного і ексголову суду викрили на вимаганні мільйона доларів хабара

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили чинного та колишнього голів Господарського суду Львівської області, які вимагали від представника приватної компанії неправомірну вигоду в розмірі 1 млн доларів.

За інформацією НАБУ,САП, це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами.

За обіцянку ухвалити “потрібні” рішення в справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігти вбивству викривача, яке нібито планували його опоненти в судовому процесі, судді вимагали гроші.

Під час розслідування детективи та прокурори зафіксували передачу частини неправомірної вигоди в сумі 75 тисяч доларів.

Наразі чинному та колишньому головам суду повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває, з’ясовується причетність інших суддів.