Суспільство

Чи збільшуватимуть в Україні темпи мобілізації

27 Вересня 2023 17:26
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мобілізація

В Україні мобілізація триває згідно зі встановленими планами, і в Міністерстві оборони не готують посилення процесу, проте залежно від ситуації на фронтах його можуть переглянути.

Про це заявив заступник голови Міноборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає РБК-Україна із посиланням на його слова в ефірі телеканалу “Ми-Україна”.

Офіцер зазначив, що “поки плани щодо мобілізації не змінювалися”, при цьому все залежить від того, які виклики постануть перед країною на тлі триваючої повномасштабної військової агресії РФ.

Він також наголосив, що захист своєї держави є завданням кожного чоловіка, і “треба до цього готуватися та бути готовими”.

“Ми робимо максимально все, щоб не збільшувати темпи мобілізації… але ви самі розумієте, все залежить від агресора та фронту”, – сказав Павлюк.


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