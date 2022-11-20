Чи будуть вихідні на Новий рік та Різдво в Україні

Зазвичай зима – це період довгих новорічних свят, шкільних канікул і додаткових вихідних. Але що чекати цього року? Чи будуть вихідні дні в січні 2023 року?

Згідно з календарем на 2023 рік, 1 січня припадає на неділю, а Різдво (7 січня) – на суботу. 2022 року через воєнний стан, який запроваджений по всій території України від 24 лютого, додаткові вихідні, починаючи від 8 березня 2022 року, були скасовані, повідомляє ТСН.

Наразі в Україні вже тричі було подовжено воєнний стан. Останній, третій раз, його пролонгували до 21 листопада 2022 року.

Якщо в країні триватиме війна, воєнний стан буде знову подовжено. В цьому випадку додаткових вихідних у січні 2023 року – на Новий рік та Різдво – не буде.

Звісно, ці нормативи стосуються працівників державних підприємств та установ, а ось керівники приватних компаній можуть встановлювати свої графіки відпочинку й роботи персоналу.