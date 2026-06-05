В Україні з’явиться нове унікальне свято — День Сил безпілотних систем

В Україні планують запровадити День Сил безпілотних систем як окреме професійне свято, який відзначатимуть 11 червня. Відповідний проєкт указу Президента передбачає вшанування військових, які працюють із безпілотниками та роботизованими комплексами.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Україна стала першою державою у світі, яка створила Сили безпілотних систем як окремий рід військ.

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“Відповідно до проєкту указу Президента, 11 червня стане Днем Сил безпілотних систем — святом тих, хто змінив правила гри. Тих, хто перевернув стіл старих військових теорій”, — йдеться в повідомленні.

Свириденко зазначила, що військовослужбовці СБС виконують завдання з розвідки, планування та проведення операцій із застосуванням безпілотних літальних апаратів і наземних роботизованих комплексів.

Також підрозділи СБС забезпечують ураження техніки, логістики та штабів противника як на лінії фронту, так і в глибокому тилу РФ.

“Ви не лише нищите ворога, ви робите так, щоб світ це бачив і вірив в Україну”, — написала Свириденко.