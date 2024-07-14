Чи буде оштрафований військовозобов’язаний, який оновив дані, але не пройшов ВЛК?

У Міністерстві оборони наголошують, що військовозобов’язані громадяни, які не оновили свої дані до 16 липня, можуть отримати штрафи від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень, також окремий штраф можна отримати за непроходження ВЛК.

Про це заявив директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк.

Андрусяк нагадав, що новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, передбачає двомісячний термін для оновлення громадянами своїх військово-облікових даних, який закінчується 16 липня.

Представник Міноборони зазначив, що громадяни мали оновити три основні категорії своїх даних – місце проживання, номер телефону і, за наявності, електронну адресу.

“Громадяни, які не оновили свої дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено розмір такої відповідальності на сьогодні від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень”.

Відповідаючи на питання, чи буде оштрафований військовозобов’язаний, який оновив дані, але не пройшов військово-лікарську комісію, представник Міноборони підкреслив, що це окремі правопорушення, за які мають накладатися окремі штрафи.

“Законом передбачено, що оновлення даних громадянами – це окремий вид військового обов’язку. Крім того, в статтю 21 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію додано ще один обов’язок громадян – проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби. Таким чином, це два різні військових обов’язки. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи”, – зазначив Андрусяк.

Він також підкреслив, що не всі громадяни, які оновили свої дані, будуть призиватися на службу.

“На сьогодні оновили дані близько 3 мільйонів громадян України. Потреби Збройних сил по призову під час мобілізації значно менші. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу. Це створено для справедливого підходу, щоб держава бачила всіх на військовому обліку”, – наголосив представник Міноборони.