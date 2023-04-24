Спорт

ЧС: Україна програла хокеїстам Китаю в овертаймі

24 Квітня 2023 09:10
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хокей

Збірна України з поразки стартувала на ЧС-2023 в Естонії. Українці були сильнішими за Китай у двох періодах із трьох, але у підсумку програли в овертаймі у форматі «3 на 3», пропустивши вирішальну шайбу від натуралізованого американця Корі Кейна.

Про це повідомили в Федерації хокею України.

Збірна Китаю – Збірна України – 5:4 ОТ (0:2, 4:0, 0:2, 1:0)

Шайби: 0:1 – Ворона (Мазур, Мережко, – більш.), 6:19. 0:2 – Ворона (Пересунько, Мережко, – більш.), 19:15. 1:2 – Джо (С.Фу, Локхарт), 20:49. 2:2 – Йіп (Вонг, П.Фу, – більш.), 26:34. 3:2 – Вонг (Спроул, Гоу), 35:47. 4:2 – Челіос, 38:45. 4:3 – Мережко (Пересунько, Ворона, – більш.), 46:33. 4:4 – Ворона (Трахт, Мережко), 55:49. 5:4 – Кейн, 62:32.

Україна набирає один пункт та погіршує ситуацію у боротьбі за підвищення у класі.


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