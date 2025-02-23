Спорт

ЧС-2025 з біатлону: Мандзин – 27-й у масстарті, Підручний фінішував останнім
23 Лютого 2025 18:45
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Переможці масстарту у Ленцергайде: Ендре Стремсгейм, Стурла Легрейдта Йоганнес Бьо / Фото TVP Sport
Переможці масстарту у Ленцергайде: Ендре Стремсгейм, Стурла Легрейдта Йоганнес Бьо / Фото TVP Sport

У неділю, 23 лютого, чемпіонат світу з біатлону-2025 у швейцарському Ленцергайде завершився чоловічим масстартом.

Україну в цій гонці представляли Дмитро Підручний і Віталій Мандзин. Найкращий результат серед них показав Мандзин, який із трьома хибами посів 27-ме місце. Підручний припустився чотирьох промахів і фінішував останнім, 30-м.

Усі медалі в масстарті вибороли представники Норвегії. Чемпіоном світу став Ендре Стремсгейм, “срібло” здобув Стурла Легрейд, а “бронзу” виграв Йоганнес Бьо.

Раніше сьогодні відбувся жіночий масстарт, де найкращою серед українок стала Юлія Джима – вона фінішувала 24-ю.

Наступний, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2024/25, відбудеться 6–9 березня в чеському Нове-Мєсто.


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