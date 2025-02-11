Кримінал

Чотири ексчиновника “Укроборонпрому” привласнили 107 млн гривень на експорті військової продукції
11 Лютого 2025 18:08
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Вивіска на будівлі державного концерну "Укроборонпром" / Фото: УНІАН
Вивіска на будівлі державного концерну "Укроборонпром" / Фото: УНІАН

Служба безпеки України спільно з НАБУ викрили масштабну схему привласнення державних коштів на колишньому державному підприємстві концерну “Укроборонпром”.

Як розповіли в СБУ, протягом 2016-2019 років чотири колишні посадовці підприємства вкрали понад 107 мільйонів гривень під час експорту військової продукції.

“Для реалізації оборудки її організатори залучали афілійовану комерційну структуру із зарубіжною реєстрацією. Перебуваючи на керівних посадах, фігуранти підписували угоди з директором цієї фірми на супровід щодо укладання та подальшого виконання договорів з експортерами українського озброєння. Хоча насправді всю відповідну роботу з іноземними замовниками здійснювало оборонне підприємство України. При цьому діяльність афілійованої компанії залишалась тільки “на папері”, а на її рахунки надходили бюджетні кошти”, – йдеться у повідомленні.

Згодом ці кошти виводили через фіктивні фірми, щоб розподілити між учасниками схеми.

За результатами розслідування чотирьом підозрюваним та керівнику афілійованої компанії, які наразі перебувають за кордоном, повідомлено про підозру.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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