Політика

Чорноморський флот РФ, скоріш за все, очолив Сергій Пінчук – британська розвідка

18 Лютого 2024 12:35
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флот, росія
Сергій Пінчук / Фото МО РФ

15 лютого 2024 року російські провоєнні коментатори повідомили, що командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова зняли з посади.

Британська розвідка, проводячи аналогію з його попередником Ігорем Осиповим, припускає, що це, швидше за все, стало результатом успіху України у потопленні різних кораблів, які перебували під його командуванням. “Стиль керівництва Соколова також міг зіграти певну роль у його звільненні”, – зазначається у щоденній доповіді розвідки Великої Британії.

Хоча це не підтверджено Міністерством оборони Росії, Солокова, ймовірно, замінив його тепер уже колишній заступник, віце-адмірал Сергій Пінчук, як виконувач обов’язків командувача до завершення внутрішнього розслідування потоплення 15 лютого 2024 року ВДК “Цезар Куніков”.


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