Чорноморський флот РФ, скоріш за все, очолив Сергій Пінчук – британська розвідка

15 лютого 2024 року російські провоєнні коментатори повідомили, що командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова зняли з посади.

Британська розвідка, проводячи аналогію з його попередником Ігорем Осиповим, припускає, що це, швидше за все, стало результатом успіху України у потопленні різних кораблів, які перебували під його командуванням. “Стиль керівництва Соколова також міг зіграти певну роль у його звільненні”, – зазначається у щоденній доповіді розвідки Великої Британії.

Хоча це не підтверджено Міністерством оборони Росії, Солокова, ймовірно, замінив його тепер уже колишній заступник, віце-адмірал Сергій Пінчук, як виконувач обов’язків командувача до завершення внутрішнього розслідування потоплення 15 лютого 2024 року ВДК “Цезар Куніков”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 February 2024.



