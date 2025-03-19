Політика

США призупинили боротьбу з російською гібридною війною, – Reuters
19 Березня 2025 11:01
читать на русском →

Кілька агентств національної безпеки США призупинили роботу з протидії російській гібридній війні, що включає саботаж, дезінформацію та кібератаки. Це рішення сталося на тлі зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

За інформацією Reuters, екс-президент Джо Байден доручив створити робочі групи для моніторингу цих загроз, залучаючи щонайменше сім агентств національної безпеки, які співпрацювали з європейськими союзниками. План передбачав зірвати російські диверсії проти США та Європи.

Однак після інавгурації Дональда Трампа значна частина роботи зайшла в глухий кут. Зустрічі Ради національної безпеки з європейськими чиновниками стали рідкісними, а координація між відомствами, зокрема ФБР, Міністерством внутрішньої безпеки та Держдепартаментом, була припинена.


ТОП-новини

19 Березня 2025 12:29

Зеленський сьогодні поговорить з Трампом
19 Березня 2025 15:26

На Сіверському напрямку колона російської бронетехніки намагалася прорвати лінію оборони (відео)
19 Березня 2025 14:52

У Києві керівники двох держпідприємств вимагали “відкати” за постачання деталей до бронетехніки для ЗСУ
19 Березня 2025 13:41

В Україні запроваджується нова спеціальність – оператор БПЛА з виявлення вибухівки
19 Березня 2025 13:29

Правоохоронці викрили працівників благодійної організації та псевдоволонтерів, які торгували гуманітарними авто

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
усі думки