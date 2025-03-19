США призупинили боротьбу з російською гібридною війною, – Reuters

Кілька агентств національної безпеки США призупинили роботу з протидії російській гібридній війні, що включає саботаж, дезінформацію та кібератаки. Це рішення сталося на тлі зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

За інформацією Reuters, екс-президент Джо Байден доручив створити робочі групи для моніторингу цих загроз, залучаючи щонайменше сім агентств національної безпеки, які співпрацювали з європейськими союзниками. План передбачав зірвати російські диверсії проти США та Європи.

Однак після інавгурації Дональда Трампа значна частина роботи зайшла в глухий кут. Зустрічі Ради національної безпеки з європейськими чиновниками стали рідкісними, а координація між відомствами, зокрема ФБР, Міністерством внутрішньої безпеки та Держдепартаментом, була припинена.