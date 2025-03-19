Міноборони РФ стверджує, що збило власні безпілотники після розмови Трампа і Путіна

Російське Міноборони стверджує, що збили свої ж безпілотники, запущені по енергетичних об’єктах України.

Як стверджує військове відомство, це було зроблено за наказом російського президента.

За легендою Міноборони РФ, у момент отримання наказу в повітрі перебували сім російських ударних дронів, націлених на енергооб’єкти, пов’язані з військово-промисловим комплексом, що розташовані в Миколаївській області.

“ППО Російської Федерації було наказано знешкодити безпілотні літальні апарати, шість із них було збито ЗРПК “Панцир”, один черговим винищувачем ПКС Росії”, – заявили в Міноборони РФ.

У своїй заяві Міноборони також заявило, що за кілька годин після завершення переговорів Путіна з Дональдом Трампом Україна “вчинила навмисну атаку” за допомогою трьох дронів по об’єкту енергетичної інфраструктури в станиці Кавказька в Краснодарському краї. У результаті там сталася розгерметизація одного резервуара з нафтою із загорянням на площі 1700 квадратних метрів.

Насправді після розмови Трампа і Путіна про припинення вогню, РФ атакувала Україну 145-ма дронами та балістичними ракетами.

Російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Сумщини. Під ударом були дві лікарні.

Крім цього росіяни завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Слов’янськ, що на Донеччині. Повідомляється, що ворог вдарили по одній з підстанцій у місті.