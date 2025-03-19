Росія атакувала Україну балістикою і 145-ма дронами

У ніч на 19 березня російські окупаційні війська атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма БпЛА.
Про це повідомляти Повітряні Сили ЗСУ.
“Станом на 08.00 підтверджено збиття 72 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях”, – повідомили військові.
Ще 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.