Дрони атакували пункт перекачки нафти “Кавказька” у Краснодарському краї РФ (відео)

Вночі 19 березня дрони атакували пункт перекачки нафти “Кавказька” у Краснодарському краї РФ, на об’єкті виникла потужна пожежа.

Об’єкт використовується для транспортування російської нафти на експорт, частина системи Каспійського трубопровідного консорціуму.

ППН “Кавказька” призначена для транспортування нафти, яка потім йде на експорт за кордон. Вона з’єднана трубами з аналогічною ППН “Кропоткін”, яка свого часу теж була атакована безпілотниками. Обидві станції належать до трубопровідної системи Каспійського Трубопровідного Консорціуму (КТК), який є одним з важливих нафтових підприємств Росії.