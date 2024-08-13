Суспільство

Чоловікам, які не оновили військово-облікові дані, не видадуть та не обміняють водійське посвідчення
13 Серпня 2024 21:19
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Чоловікам, які не зняті з військового обліку або ж не оновили свої військові дані, не будуть оформлювати посвідчення водія, обмінювати його чи реєструвати їхні автівки. Також не пересилатимуть поштою водійські права.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України, передає “Суспільне”.

Філії української міграційної служби приймають документи, щоб:

  • обміняти посвідчення водія, зокрема таке, яке видане вперше;
  • отримати посвідчення водія після втрати чи викрадення;
  • зареєструвати, перереєструвати транспорт;
  • зняти з обліку транспортний засіб.

Але ці послуги за кордоном не надаватимуть українським чоловікам 18-60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів нема даних про виключення з військового обліку або ж які не уточнили свої військово-облікові дані.

Цим же чоловікам міжнародні поштові відділення не пересилатимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Оновити військово-облікові дані — актуальне місце проживання, електронну пошту та телефон — можна в додатку “Резерв+”.


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