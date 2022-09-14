Чоловікам можуть дозволити виїжджати за кордон за 2700 грн/місяць

Верховна Рада розглядає законопроект, якій дозволе військовозобов’язаним чоловікам виїжджати за кордон за умови гарантованої підтримки ЗСУ.

Що для цього потрібно зробити:

Гарантійний внесок в державний банк в сумі 5 неоподаткованих мінімумів для працездатних громадян (станом на теперішній час це 13000 грн.), з якого щомісяця сума, яка дорівнює податкам з мінімальної зарплати (станом на тепер це 2697,5 грн), буде перераховуватися на рахунок ЗСУ. Письмове підтвердження добровільного обов’язку поповнювати цей рахунок (з внеском) щомісяця на ту ж суму податків з мінімалки (станом на тепер це 2697,5 грн) і дозвіл звідти перераховувати щомісяця кошти на рахунок ЗСУ.

Автори законопроекту вважають, что заборона на виїзд більшості чоловіків віком 18-60 років за кордон не має сенсу.

“Всі воювати не можуть, навіть теоретично. У кожного “свій фронт”. А головне – з тих, які не готові, або з різних причин не хочуть воювати, в Армії все одно толку не буде, з “таких” там лише суцільні проблеми, і це неодноразово зазначають і наші Захисники з передової”, – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

“Зате ці ж непотрібні в Армії громадяни можуть і мають працювати на економіку (а отже і обороноздатність) – роботою в тилу, або за кордоном”, – вважають нардепи.

У разі прийняття законопроекту автори передбачають позитивний ефект: “з кожних 100 тисяч військовозобов’язаних громадян, які виїдуть під час воєнного стану за кордон на запропонованих умовах, майже 270 млн. грн. щомісяця буде потрапляти на рахунок ЗСУ (якщо виїхавших було б мільйон, це було б вже близько 2,7 млрд. грн. додатково щомісяця на рахунок ЗСУ)”.