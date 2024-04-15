Чоловік, який дав відсіч нападнику в ТЦ у Сіднеї, виявився українцем

Російськомовний чоловік, який дав відсіч нападнику з ножем на перехожих у торговому центрі Bondi Junction у Сіднеї, за даними австралійських ЗМІ, виявився українцем.

Раніше австралійський телеканал 7News опублікував кадри нападу 40-річного Джоела Коші на людей у ТЦ у Сіднеї. Серед них є невеликий епізод, на якому видно, як чоловік, озброївшись металевою стійкою для огорож, заблокував Коші шлях і кричав російською мовою: “Не підходь!” Його вчинок викликав великий резонанс в росії.

Зокрема, російські пропагандисти заходилися в екстазі з того, що росіянин виявився єдиним (окрім поліцейської), хто дав відсіч нападнику, який влаштував криваву різанину в торговому центрі Сіднея.

Россиянин единственный дал отпор нападавшему на ТЦ в Австралии 💪 По сообщениям СМИ, вчера в сиднейский молл ворвался вооруженный мужчина. Наш соотечественник не побоялся встать на пути у злоумышленника. Он на русском кричал "Не подходи!" и мешал нападавшему продвинуться дальше pic.twitter.com/l7CmoRJLsi — РИА Новости (@rianru) April 14, 2024

Нагадаємо, 13 квітня великий торговий центр Westfield Bondi Junction евакуювали на сході австралійського Сіднея після повідомлень про нанесення ножових поранень кільком людям. За словами очевидців, у будівлі було чути постріли. Пізніше поліція Австралії повідомила про шістьох загиблих унаслідок нападу.