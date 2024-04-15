Кримінал

Чоловік, який дав відсіч нападнику в ТЦ у Сіднеї, виявився українцем

15 Квітня 2024 12:37
пропаганда, австралія
Українець блокує шлях злочинцю в ТЦ Сіднея / Скріншот з камери відеоспостереження

Російськомовний чоловік, який дав відсіч нападнику з ножем на перехожих у торговому центрі Bondi Junction у Сіднеї, за даними австралійських ЗМІ, виявився українцем.

Раніше австралійський телеканал 7News опублікував кадри нападу 40-річного Джоела Коші на людей у ТЦ у Сіднеї. Серед них є невеликий епізод, на якому видно, як чоловік, озброївшись металевою стійкою для огорож, заблокував Коші шлях і кричав російською мовою: “Не підходь!” Його вчинок викликав великий резонанс в росії.

Зокрема, російські пропагандисти заходилися в екстазі з того, що росіянин виявився єдиним (окрім поліцейської), хто дав відсіч нападнику, який влаштував криваву різанину в торговому центрі Сіднея.

Нагадаємо, 13 квітня великий торговий центр Westfield Bondi Junction евакуювали на сході австралійського Сіднея після повідомлень про нанесення ножових поранень кільком людям. За словами очевидців, у будівлі було чути постріли. Пізніше поліція Австралії повідомила про шістьох загиблих унаслідок нападу.


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